Главная

Сварка металлов и сплавов. Всё о процессах сварки

Уважаемые наши посетители, добро пожаловать на наш информационный сайт, посвящённый такой теме, как сварка металлов и всему, что связано с процессом сварки.

Каждый из нас ежедневно использует разнообразные конструкции, состоящие из металла, или других материалов, например, деревянные и пластиковые конструкции. И все они состоят из отдельных элементов, соединённых вместе.

Эти соединения бывают разных типов: разъёмные и неразъёмные, подвижные и неподвижные, и зависит это от того, для чего это соединение предназначено. Среди процессов получения неподвижных неразъёмных соединений большую популярность получила сварка, ведь она даёт нам большие возможности для создания прочных цельных конструкций из различных материалов, не только из металла. Сваркой называется создание неразъёмного соединения, при котором, между соединяемыми материалами устанавливаются межатомные связи, благодаря действию высоких температур, давления или, и температуры, и давления, одновременно.

И на сайте taina-svarki.ru мы предоставим вам, уважаемые наши читатели, всю информацию о процессах и сущности сварки, сварочном оборудовании, технологии сварки различных материалов. Подробно разберём сварку цветных металлов и сплавов, сварку чёрных металлов и сталей. Расскажем обо всех видах сварки, применяемых на практике. У нас каждый человек, интересующийся сваркой, найдёт много новой и актуальной информации о ней.

Познакомиться с сайтом и его автором поближе вы можете на странице "О сайте". Если у вас появятся вопросы и предложения, то вы можете связаться с нами, перейдя во вкладку "Контакты". Во вкладке "Услуги" вы узнаете, чем наш сайт может быть полезен ещё, кроме предоставления актуальной и востребованной информации по сварке. Во вкладке "Литература" находится список всей литературы, на данные из которой мы опирались при написании статей.